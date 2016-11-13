«Коммивояжер» - авторская драма о морали и человеческих демонах

Через 4 дня Петербург сможет увидеть еще одного номинанта на "Оскар" , авторский фильм Асгара Фархади.

С творчеством Асгара российский зритель знаком по картине «Развод Надера и Симин». В 2012 году автор получил за него Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке». И в этом году режиссер опять поборется за награду со своим «Коммивояжером».

В центре сюжета – жизнь и отношения супругов Эмада (Шахаб Хоссейни) и Раны (Таране Алидости). Оба страстно влюблены в театр. Вот и сейчас они заняты постановкой пьесы по Артуру Миллеру «Смерть коммивояжера». Помимо этого, герои ведут обыденную жизнь: муж работает учителем в школе, жена занимается домом. В силу обстоятельств паре экстренно приходится переехать на новую квартиру. С этого момента их привычный распорядок подвергается испытанию. Небрежность Раны ставит под угрозу не только семейные отношения, но и ее жизнь.

Драматизм ситуации усугубляется атмосферой в самой стране. Режиссер рассказывает не только (и даже не столько) о героях с их поступками и внутренних переживаниях, но и через отдельные фрагменты и фразы передает социально-политическую обстановку в Иране.

Следует отметить, что «Коммивояжер» - это по-прежнему авторская работа. Асгар Фархади не изменяет своему стилю. Как и другие картины режиссера, «Коммивояжер» - сильная драма о морали и человеческих демонах. Напряженность ситуации увеличивается по ходу развития действия, а дальнейшие события трудно предугадать.

Интерпретация миллеровских событий и их своеобразный перенос в современную реальность добавляет «Коммивояжеру» шарма. Было довольно странно узнать, что в иранских школах изучают творчество американских писателей, а в местных театрах свободно играют американские пьесы.

Конечно, массовому зрителю данный продукт может показаться тяжеловесным для восприятия. Все два часа (продолжительность фильма) нас готовят к тяжелой психологической развязке. Может быть, поэтому картина выходит на российский рынок в ограниченном прокате. Его покажут всего в 55 кинотеатрах по стране.

Видео: официальный трелер

Олеся Сапожникова, Виталия Дубровская