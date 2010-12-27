"Кировский завод" вложит 1,5 млрд в производство турбин для кораблей и подлодок

На ПМЭФ дочернее предприятие "Кировского завода" заключило договор с властями Северной столицы на расширение производства в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Кировский завод" хочет расширять свое производство и готов потратить на это 1,8 миллиарда рублей. Соглашение об этом с правительством Петербурга заключили представители "дочек" предприятия: "Петербургский тракторный завод" и "Завод "Киров-Энергомаш".

Полтора миллиарда из этих средств планируют пустить на создание центра компетенций турбостроения полного цикла. Там собираются проектировать, производить и испытывать паротурбинные установки для кораблей и подлодок. По задумке компании проект реализуют до 2020 года.

Директор "Киров-Энергомаш" Олег Бухарин рассказал, что проект будут реализовать не на пустом месте. За основу возьмут законсервированный 30 лет назад стенд и модернизируют его.

Еще 266 миллионов пойдут на производство автоматизированных трансмиссий для сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники.

В холдинг "Кировский завод" входят такие предприятия, как "Петербургский тракторный завод", "Завод "Киров-Энергомаш" и несколько других предприятий.