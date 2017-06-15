«Кировлес» потребовал взыскать с Навального более 16 млн рублей

Компания «Кировлес» требует взыскать более 16 млн рублей с Алексея Навального, Петра Офицерова и Вячеслава Опалева в качестве компенсации ущерба от совершенных хищений. Об этом сообщает РИА «Новости» 15 июня.

Пресс-секретарь Никулинского суда Москвы Алена Самоходкина сообщает, что иск уже принят к производству судом.



По словам пресс-секретаря, в суд поступил иск «Кировлеса» с требованием взыскать с Алексея Нвального и других ответчиков 16 млн 165 тысяч 826 рублей 65 копеек материального ущерба, причиненного преступлениями. Также Алена Самоходкина сообщила, что на 29 июня назначена досудебная подготовка к делу.



Ранее Кировский областной суд признал законным пятилетнее условное наказание Алексею Навальному по делу о растрате более 16 млн руб. компании «Кировлес».



Видео: https://www.youtube.com/channel/UC_diD591It74V6pljXoR7eQ