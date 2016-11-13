Кинокритик Антон Долин назвал номинантов на «Оскар»

Антон Долин – кинокритик, журналист и обозреватель программы «Вечерний Ургант», выступил для петербуржцев с лекцией - в ожидании «Оскара». Критик рассказал, что нам ждать на восемьдесят девятой церемонии премии, и какие фильмы выбираются в приоритете киноакадемиками.

«Оскар – это общественный инструмент рефлексии, а не просто какие-то статуэтки», - рассказал Долин на лекции. По его мнению, кинопремия всегда показывает тесную связь общества и кинематографа.

«У нас очень любят говорить про какие-нибудь фильмы: «Это политическое решение», и под этим подразумевают только одно, если по политическим соображениям, значит это плохо. Это не чистое искусство, такого быть недолжно. И это смехотворно», - делится критик, ведь вся эволюция мирового кино шла к тому, чтобы кино было политическим явлением, влияло на политику и отражало то, что происходит в обществе. Кино, как считает Антон Долин, всегда отражает то, что находится вокруг нас. Каждый из нас подсознательно, смотря на это шоу, наблюдает за связью между социумом и его отражением в кино, которого мы в России лишены.

«У нас эта взаимосвязь порвана. Можно обсуждать достоинства или недостатки фильмов. Возьмём, например, прошлый год: «Экипаж», «Ледокол», «Дуэлянт» и «Викинг» - четыре большие картины, но я съем свою шляпу, если кому-то удастся убедительно мне объяснить, какое отношение эти фильмы имеют к тому, что в России происходило в прошлом году».

Помимо обсуждения связи политики и кино, Долин высказал своё мнение по поводу фильмов, которые будут фигурировать в списке «Оскара». Несомненно, в этот список попадёт нашумевший фильм - мюзикл «Ла-Ла Ленд» молодого режиссёра Дэмьена Шазелла и три картины «Лунный свет» Барри Дженкинса, «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана и «Любой ценой» Дэвида Маккензи.

«Все эти три картины объединяет то, что их жанр – драма. Они как бы находятся по другую сторону баррикад от «Ла-Ла Ленда». Они не являются терапевтическими или эскапизмскими. Они находятся в традиционном американском голливудском духе разговоре о реальности и попытки препарировать его при помощи кино, драматургии, актёрской игры и, конечно, каких-то изысков режиссуры».

В конце лекции кинокритик заверил, что нельзя считать фильмы – номинанты на премию «Оскар» лучшими из лучших, ведь выбираются они по строгим критериям и темам. Так, например, марвеловские фильмы никогда не попадут в список номинантов, так как являются развлекательными. Они попросту неинтересны для премии.

Также Антон Долин отметил, что всё сказанное является его личным мнением, а точный список номинантов на главную кинопремию мы сможем увидеть 27 января. Прямая трансляция «Оскара» на русском языке в режиме онлайн начнется в 02:30 по московскому времени.

Видео: PiterTV

Екатерина Суворова, Алиса Лукьянова