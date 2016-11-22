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Канье Уэст стал дизайнером

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Всем известный репер и дизайнер Канье Уэст совместно с adidas Originals выпустил оригинальную коллекцию в рамках New York Fashion Week (NYFW), которая получила название YEEZY SEASON 1.

Презентация коллекции выглядела весьма мрачно: модели выстраивались в шеренги и сменяли друг друга, как на построении в армии. Сама коллекция тоже получилась незаурядной и «на любителя»: нестандартные пропорции, милитари в сочетании с нейлоном, грубые ботинки, - в целом модели напоминали людей из будущего. 

К разработке обуви Канье приложил много усилий и отдал ей должное внимание. Например, серые кроссовки имеют не только оригинальный крой, но и обещают быть более удобными. Массивные ботинки же контрастируют с нейлоновыми брюками и тонкими моделями. 

Несмотря на аутентичность коллекции, жена Канье Уэста, Ким Кардашьян, полностью поддержала мужа и пришла на показ в одежде из новой коллекции мужа, захватив с собой годовалую дочь. Поддержать дизайнера пришли и друзья семьи – Рианна, Джей Зи, Бейонсе, Анна Винтур, Александр Вог и другие. 

Видео: YouTube, Adidas Originals 
Хвостова Полина

Теги: канье уэст , ким кардашьян
Категории: Лента новостей Мировые новости Новости шоу-бизнеса

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