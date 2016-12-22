Появились фото КамАЗа с трактором, провалившихся под лед в Томской области

Под Томском перегруженный КамАЗ разрушил ледовую переправу и затонул. Фото с места чрезвычайного происшествия уже появились в Сети.

Одна из небольших ледовых переправ для автомобильного транспорта в Томской области была полностью разрушена. ЧП случилось накануне в Тегульдетском районе региона: под лед здесь провалился сильно перегруженный КамАЗ. Известно, что машина перевозила в кузове-прицепе крупный трактор по заказу коммерческой фирмы. Вес этого конгламерата составил несколько десятков тонн и на 18 тонн превысил нормативы конкретной переправы. Несмотря на то, что информация о допустимом весе транспорта была указана при въезде на лед, шофер КамАЗа решилрискнуть. Его риск не оправдался: грузовик пробил лед, завалился на бок и затонул вместе с дорогим грузом. На фото с места ЧП видно, что над льдом красуются только крайние колеса КамАЗа, а трактор практически не виден из-под воды.

Сам шофер успел выбраться из ледяного плена и был спасен другими водителями. Сейчас самому мужчине и его работодателям грозят крупныештрафы за разрушения важного инфраструктурного объекта. Кроме того, они понесут издержки при извлечении транспортных средств из воды.

фото: пресс-служба УМВД по Томской области