На Пироговской набережной машина врезалась в крыльцо здания после ДТП

Две машины не смогли разъехаться на перекрестке Пироговской набережной и улицы Фокина. От столкновения один из автомобилей улетел в крыльцо здания.

В аварии на Пироговской набережной пострадали не только два автомобиля, но и здание. В четверг, 16 февраля, столкнулись две машины около перекрестка набережной с улицей Фокина. По словам очевидцев, девушка в кроссовере уходила с разворота направо. Ее авто задело КIA. В результате столкновения вылетела на тротуар, а затем проехала до крыльца. По дороге кузов автомобиля помялся о столбики ограждения. С них слетела плитка.

В результате крыльцо получило незначительные повреждения. Машина пострадала гораздо сильнее: ограда и каменное крыльцо изрядно помяло детали корпуса. Судя по рассказам очевидцев, авария обошлась без пострадавших.

В здании, парадной крыльцо которого пострадало в аварии, находится офис группы компаний "Лосево".

Сегодня в городе произошло несколько аварий. Например, на Энгельса иномарка протаранила машину ДПС. Судя по всему, служебная машина поворачивала, когда в нее врезалась другой автомобиль. Авария обошлась без пострадавших.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург