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"Искры из глаз": В Липецке "Мерседес" атаковал электроопору

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В интернете появилось видео этой аварии

Данное происшествие произошло сегодня утром, 22 февраля, в Липецке.

На затяжном Саперном спуске водитель автомобиль Mercedes GLA 200, по невыясненным на данный момент причинам, практически на пустой дороге вылетел с проезжей части и врезался в столб линии электропередач. В результате столкновения водитель не пострадал, а вот столбу и автомобилю не повезло. Столб от удара погнулся и заискрился. А автомобиль с места аварии пришлось убирать эвакуатором.

Очевидец данной аварии опубликовал запись с видеорегистратора своего автомобиля. На кадрах видно несколько мгновений до столкновения,  и сам момент столкновения. Судя по видео, скорость у автомобиля была достаточно высокой, хотя там стоит ограничение 50 километров в час. И удар соответственно был сильный.

Видео: ВК/Mount Patrol

Фото: oane.ws

 

Теги: авария , в столб , видео , дтп , липецк , фото
Категории: Новости России ДТП

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