"Игромания" по - Кировски: водитель троллейбуса на ходу играла в игру на планшете

Опубликованное видео возмутило горожан

В популярной социальной сети ВКонтакте вчера, 7 февраля, было опубликовано видео пассажира троллейбуса, следовавшего по маршруту №1 по городу Киров.

Автор сюжета пишет, что снял это видео во время утренней поездки в этом троллейбусе. "Женщина водитель во время движения играла на планшете", - пишет очевидец в сообщении к видео. И действительно, на кадрах ролика видно, что водитель ненадолго отвлекается на вождение транспортным средством от очень увлеченной игры на планшете.

Под размещенным видео среди горожан развернулась бурная дискуссия. Кто-то предположил, что водитель просто смотрит в программу для водителей. Остальные с большой уверенностью сказали, что это все-таки игра, наподобие "фермы". А кто-то и вовсе выложил увеличенный скрин с видео, где отчетливо виден монитор планшета с открытой игрой.

Большинство же горожан осуждают водителя и опасаются за жизнь и здоровье своих близких, если вот такой "игроман" спровоцирует ДТП.

Видео: ВК, Злой Кировчанин