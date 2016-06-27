«Идеальные незнакомцы» - итальянское кино, заставляющее смеяться сквозь слезы

23 января в кинотеатре Ленфильма состоялся пресс-показ картины Паоло Дженовезе «Идеальные незнакомцы», стартующий в русском прокате со 2 февраля.

Идеальные незнакомцы» - это итальянское кино, уже собравшее воедино тринадцать «Серебряных лент», тридцать наград всевозможных кинофестивалей и признание «Золотого глобуса» как лучшая комедия ушедшего 2016.

Зарубежные СМИ называют фильм то брильянтом, то жемчужиной современного кинематографа, а некоторые считают это творение – лучшей комедией последнего десятилетия. Что же особенного сотворили итальянцы в этой кинокартине?

На первый взгляд – ничего. Все полтора часа, за исключением самых эмоциональных моментов, когда герои вынуждены отсоединиться от дружеского круга и выйти в другое пространство квартиры, зритель вместе с компанией из семи лучших друзей сидит за одним столом и слушает разговоры за ужином.

И этого оказывается достаточно. Дело в том, что, несмотря на практически полное отсутствие вербальных передвижений в пространстве вне квартиры, сценаристы и режиссер устраивают нам другое увлекательно приключение – мы погружаемся и путешествуем в самую глубь героев, в их внутренние миры. А как известно, в 21 веке целые вселенные скрывают в маленьких черных ящиках с чехлами под названием «смартфон». Он то и управляет всеми кульминациями и спадами в этом фильме, то заставляя подскакивать на стуле, то со смехом выдохнуть.

Семь лучших друзей, одно лунное затмение, один большой стол, много изысков итальянской кухни и хорошего вина – идеальный вечер, если бы не одна шуточная игра и семь мобильных телефонов, лежащих перед ними, которые покажут, что даже у луны есть темная сторона. Именно маленькие прямоугольные изобретения, без которых мы не проводим и дня, за пару часов смогли перевернуть жизни собравшихся в картине людей, по ошибке решивших показать, что им нечего друг от друга скрывать. Но недооценив силу, которой они наделили свои гаджеты, герои по очереди раскрывают свои тайные комнаты.

И, конечно же, это фильм об отношениях, резонансах чувств, преданности и понимании, ссорах и предательствах, правде и лжи, показывающих нам, какое оно, итальянское «Amore». С первых минут этой игры мы понимаем, что в дальнейшем сюжете будет не все так гладко, но зритель даже не мог предположить насколько. События, происходящие на экране, по накатанной набирают обороты и достигают высшей точки разоблачения. Помимо лжи между семейными парами есть и такие моменты в фильме, которые трогают сердце, а где-то ситуации даже являются нравоучениями.

Здесь есть, где поплакать от смеха, и посмеяться, когда плачешь. Один из главных героев произносит мудрые слова об отношениях подростков и первой любви, говоря по громкой связи со своей дочерью и заставляя зрительный зал украдкой всхлипывать. Или же диалог мужа с женой - психологом, который рассказывает, как он у другого психоаналитика ради спасания их семьи научился уступать ей в конфликтах: нужно «отступать на шаг назад, тем самым - делая огромный шаг вперед».

Трогательные фрагменты, разговоры о долгой и вечной любви, размышления о предательствах, перемешанные с коктейлем из тонких итальянских шуток – делают эту трагикомедию действительно достойным фильмом, ко всему вышенаписанному добавляя неожиданную развязку. Стоит отметить, что особенно ярко и близко ощущаешь атмосферу происходящего, если смотришь кино с субтитрами, вслушиваясь в каждое " Buona sera" и " Come sta".

В завершение этого, хочется сказать, что наедине с собой мы часто анализируем и размышляем о наших поступках, семье, друзьях и, конечно же, о тайнах, которые стоит или не стоит скрывать. И дело не в мобильных телефонах, которые раскрывают правду в самые неподходящие моменты, дело в поступках, которые стоит или не стоит совершать. Из-за них наши герои на деле для своих самых близких в итоге оказываются совершенно чужими людьми. И тут решать каждому, быть идеальным для кого-то, но незнакомцем или же показать все свои шероховатости и мрачные стороны, оставаясь родными – вот с чем выходит аплодирующий зритель после таких сеансов.

Видео: оффициальный трейлер

Ксения Крохина, Дарья Молчанова