Группа КОПЕНGАGЕН в прямом эфире PiterTV

10 февраля в 19.00 интервью с Рок музыкантами пройдет в новой открытой студии нашего канала.

Эта группа была создана еще в 2009 году в Санкт-Петербурге, хотя сами ребята играют вместе еще дольше. Трое из них родом из города Кингисепп и именно там они стали задумываться о создании собственного проекта. Сейчас ребята играют альтернативный рок и считаются одной из самых перспективных молодых команд.

Они выступали на одной сцене с такими артистами, как HIM, Simple Plan, 30 Seconds to Mars и Imagine Dragons, и поучаствовали во всевозможных фестивалях: здесь и «MAXIDROM», и «Нашествие», и «Живой», «Рок-иммунитет» и «Окна Открой». Сейчас группа готовит к выпуску свой 5-ый альбом под названием "Утопия", презентация которого пройдет в Питере 25 марта.