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«Гражданский проспект» открыли после проверки
Сегодня, 11:30
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TretyakovaS
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«Гражданский проспект» открыли после проверки

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В ходе проверки взрывчатых веществ не было найдено в оставленном пакете.

По данным пресс-службы предприятия, вестибюль полностью открыли для пассажиров в 11:12. Проверка бесхозных вещей продолжалась почти 45 минут. Всё это время поезда на станции не останавливались, а пассажиров на неё не пускали.

Пресс-служба петербургской подземки сообщила, что пакет уже убран.

Теги: гражданский проспект , метро
Категории: Новости СПб

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