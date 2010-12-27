«Гражданский проспект» открыли после проверки

В ходе проверки взрывчатых веществ не было найдено в оставленном пакете.

По данным пресс-службы предприятия, вестибюль полностью открыли для пассажиров в 11:12. Проверка бесхозных вещей продолжалась почти 45 минут. Всё это время поезда на станции не останавливались, а пассажиров на неё не пускали.



Пресс-служба петербургской подземки сообщила, что пакет уже убран.