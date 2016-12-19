Good Times – самый отрывной концерт зимы

Клуб Космонавт 4 февраля взорвется от энергетики 9 бойких и драйвовых парней.

Эта костромская группа была замечена еще в далеком 2013 американским изданием "Found"и не удивительно, этих ребят действительно сложно не заметить. Сочетая неиссякаемый позитив, провокации, постоянную иронию в своих текстах, музыку, похожую на смесь регги и рока с духовой секцией, Good Times прокачивают свою публику по полной.

В состав группы входят два барабанщика, две гитары, два саксофона (что не может не удивлять), труба, вокал и бэк-вокал. Парни уже успели прокачать несколько знаковых фестивалей, в том числе международных, поделить сцену с Эмиром Кустурицей, Scooter, Zdob si zdub и поделиться песней с Юлией Коган. А в Петербург приехали с еще одной своей манящей выдумкой: программа включает в себя 33 песни, которые Good Times исполнит без передышки, без остановки.