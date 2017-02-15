Головокружительное видео о возможностях военного Су-35 опубликовало Минобороны

Всего за полторы минуты видео, многоцелевой истребитель Су-35 по максимуму показал все свои возможности в небе.

На официальном канале Минобороны РФ в YouTube появилось видео с виртуозными полетами экипажа Су-35.

Подготовка пилота к вылету, взлет и профессиональный набор высоты, боевое маневрирование и фигуры высшего пилотажа, а один из самых сложных трюков - «кленовый лист», выполняют лишь самолеты с управляемым вектором тяги.

Многоцелевой истребитель в первую очередь знаменит своими боевыми возможностями. Установленный в нем радар "Ирбис" с фазированной антенной решеткой способен распознать самолеты противника за 400 километров, а также следить за 30 целями одновременно и атаковать восемь наиболее опасных. Несколько таких истребителей контролировали зону воздушной территории российских бомбардировщиков в Сирии. Самолеты смогли увеличить зону контроля до 800 км, летая по кругу противоходом.

Истребитель привлекает внимание бортовой электроникой еще и потому, что может отдавать указания всей группе, выполняя функции "мини-AWACS". Помощник радара – опто-локационная станция, сопровождающая четыре цели в радиусе до 80 км. Кроме этого, Су-35 оснащен системой предупреждения о ракетном нападении, в конструкции которого есть технологии Т-50 (ПАК ФА).

Подвеска высокоманевренного самолета выдерживает до восьми тонн ракет "воздух-воздух" различного радиуса действия, противокорабельные и высокоточные ракеты, корректируемые авиабомбы, контейнеры радиоэлектронной борьбы. В условиях активного радиоэлектронного противодейсвия, истребитель способен применять свое оружие, не заходя в зону дейсвия ПВО противника.

Многофункциональный Су-35 отвечает требованиям самолета пятого поколения. И отметим, что ервая строчка американского журнала The National Interest в списке самого грозного вооружения России отдана именно СУ-35. Журналисты издания так же добавляют, что встреча с ним в воздушном бою "смертельно опасна" для большинства самолетов НАТО.

Сейчас в распоряжении ВКС России находятся 52 истребителя Су-35 на авиабазах в Карелии, Приморье и Хабаровском крае. В конце 2016 первые четыре таких истребителя перешли в ведомство Китая, после подписания контракта на два миллиарда. А так же 12 боевыми истребителями интересуется Индонезия.