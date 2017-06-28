"Газпрому" разрешили строить комплекс рядом с "Лахта Центром"

Госстройнадзор выдал "Газпрому" на строительство рядом с "Лахта Центром". По соседству с небоскребом появится комплекс на три тысячи человек.

"Газпром" получил разрешение на возведение комплекса зданий рядом с "Лахта Центром". Служба строительного надзора и экспертизы выдала документ, разрешающий строить комплекс на прилегающей к небоскребу территории.

Росле тщательной проверки документации Госстройнадзор выдал необходимые бумаги газовой компании. Рядом с "Лахта Центром" появится здания общей площадь 171,8 тысячи квадратный метров. Средняя высота зданий составит 88 метров. Комплекс будет 2-13 этажным плюс два подземных этажа. Ожидается. Что он вместит более трех тысяч человек.

Комплекс примет структуры "Газпрома" и сопутствующих "Лахта Центру" объекты. В нем построят паркинг, крытый двор, поликлинику и рестораны.

В пресс-службе МФК "Лахта-центра" заявили, что правительство Северной столицы признало проект стратегическим.

Ранее Piter.tv сообщал, что "Лахта-центр" стала самым высоким строением в Петербурге.

Видео: Instagram / vladislav_infinity