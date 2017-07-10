"Гадкий я - 3"стал лидером кинопроката в России

Нашумевшее продолжение американского анимационного фильма "Гадкий я 3" покорило сердца российских зрителей. За выходные лента собрала более 561 миллиона рублей.

Сегодня стало известно, что лидером российского кинопроката за минувшие выходные признан американский мультфильм "Гадкий я - 3". Новая часть, несмотря на негативные отзывы критиков, пришлась по душе обычным зрителям: за уикенд картина собрала 561 миллион рублей.

После отдельного мультфильма "Миньоны" маленькие помощники возвращаются к своему хозяину, который оставил свою карьеру злодея и удалился в семейную жизнь. Однако его планы вмиг изменились, когда он узнал о своем брате близнеце, который возвращает его к забытой деятельности.

Коммерческий успех "Гадкого я - 3", скорее всего, подтолкнет создателей на четвертую часть данного анимационного фильма.

Юлия Фаттяхова

Видео: youtube, Universal Pictures Russia