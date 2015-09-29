«Фабрика звезд» вернется в эфир осенью

Руководство проекта «Фабрика звезд» объявило кастинг

«Фабрика звезд» будет выходить на «МУЗ-ТВ». Чтобы проект был узнаваемым, к прежнему названию добавили только слово «новая». Новость о кастинге многие приняли за шутку. Редакторы ищут участников в возрасте от 15 до 29 лет. В проект возьмут только 16 участников.

«Фабрика звезд» вышла на экраны 15 лет назад. Восемь сезонов шоу сделали известными многих молодых людей и девушек, среди которых Полина Гагарина, Елена Темникова, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Тимати, Мигель, другие.

Видео:

YouTube: Телеканал Ю