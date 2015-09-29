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«Фабрика звезд» вернется в эфир осенью

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Руководство проекта «Фабрика звезд» объявило кастинг

  «Фабрика звезд» будет выходить на «МУЗ-ТВ». Чтобы проект был узнаваемым, к прежнему названию добавили только слово «новая». Новость о кастинге многие приняли за шутку. Редакторы ищут участников в возрасте от 15 до 29 лет. В проект возьмут только 16 участников. 

«Фабрика звезд» вышла на экраны 15 лет назад. Восемь сезонов шоу сделали известными многих молодых людей и девушек, среди которых Полина Гагарина, Елена Темникова, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Виктория Дайнеко, Тимати, Мигель, другие. 

 

 

 

 

Видео:
YouTube: Телеканал Ю

Теги: муз-тв , фабрика звезд
Категории: Лента новостей Культура Новости шоу-бизнеса

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