"Езда без правил": В Смоленске водитель за пару минут несколько раз нарушил ПДД

Очевидец опубликовал запись с нарушениями "Рено Логан" в интернете

Данное видео было снято вчера, 16 февраля, на улицах города Смоленска. Водитель автомобиля "Рено Логан" неоднократно нарушил правила дорожного движения в течение пары минут, создавая угрозу жизни и здоровью для себя и для других участников дорожного движения.

На первых кадрах видео можно увидеть, как "Логан" пересекает "стоп-линию" и выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

На следующем перекрестке водитель иномарки, не хочет стоять в "очереди" на проезд и объезжает впередистоящие автомобили по встречной полосе, по которой плотным потоком движутся машины. И останавливается снова за "стоп - линией" и пытается дождаться разрешающего сигнала светофора.

Но по какой-то причине водитель "Рено" водитель не захотел дождаться права проезда и в этот раз. Не дожидаясь 14 секунд, он на "красный" сигнал светофора поворачивает налево, в то время как в соответствии с дорожными знаками, можно проехать только прямо.

Что сподвигло водителя "Рено Логан" нарушить несколько раз ПДД за пару минут неизвестно. Или для него есть свое правило - ездить, нарушая все правила, так же неизвестно.

Видео: YouTube/Celsior67

Фото; скриншот с видео