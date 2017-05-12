На подземной парковке "Европолиса" загорелась машина: ТРК эвакуировали

Очевидцы сообщают, что ТРК "Еврполис" эвакуировали из-за пожара на подземной парковке. В сети появились фото и видео с места происшествия.

Пятница, 12 мая, продолжает пугать горожан. На этот раз ЧП произошло в торгово-развлекательном комплексе "Европолис". Посетители ТРК перепугались, когда по громкой связи их попросили немедленно покинуть здание. Тем, что пришел в магазин пешком повезло, а вот водителям – нет.

Причиной эвакуации оказался пожар на подземной парковке. Там загорелась одна из оставленных машин. Огонь охватил корпус и салон автомобиля. Дым заполнил пространство паркинга. Это создает дополнительные проблемы при выезде посетителей.

- Как раз эвакуируемся, выезд с паркинга загружен, - сообщает в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Кристина Соколова.

На месте уже работают пожарные бригады. Скорее всего, на тушение возгорания не потребуется много времени.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Мегаполис, ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург