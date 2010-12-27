В Петербурге планируется создание научно-промышленного центра

Соглашение о реализации научно-промышленного центра подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор ЗАО "Элкус" Сергей Хвощ.

В Санкт-Петербурге планируют создать научно-промышленный центр. В рамках ПМЭФ-2017 губернатор города Георгий Полтавченко и генеральный директор ЗАО "Элкус" Сергей Хвощ подписали соглашение на осуществление проекта.

В проект входит создание высокотехнологического производства и научно-исследовательский центр. Также определено место под объект: Московский район Петербурга. На предприятии планируется более тысячи рабочих мест.

Известно, что инвестор выделит на реализацию проекта минимум 3 млрд. рублей.

Предприятие "Элкус" создает современную электронику и автоматику. По словам губернатора Санкт-Петербурга, продукция компании известна сегодня далеко за пределами Петербурга.

Фото: Фотобанк Петербургского Международного Экономического Форума