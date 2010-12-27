Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
В Петербурге планируется создание научно-промышленного центра
Сегодня, 14:33
0
Shdaria
79

В Петербурге планируется создание научно-промышленного центра

0
 
 

Соглашение о реализации научно-промышленного центра подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и генеральный директор ЗАО "Элкус" Сергей Хвощ.

 В Санкт-Петербурге планируют создать научно-промышленный центр. В рамках ПМЭФ-2017 губернатор города Георгий Полтавченко и генеральный директор ЗАО "Элкус" Сергей Хвощ подписали соглашение на осуществление проекта. 

В проект входит создание высокотехнологического производства и научно-исследовательский центр. Также определено место под объект: Московский район Петербурга. На предприятии планируется более тысячи рабочих мест. 

Известно, что инвестор выделит на реализацию проекта минимум 3 млрд. рублей. 

Предприятие "Элкус" создает современную электронику и автоматику. По словам губернатора Санкт-Петербурга, продукция компании известна сегодня далеко за пределами Петербурга.

 

Фото: Фотобанк Петербургского Международного Экономического Форума

Теги: научно-промышленный центр , новое предприятие в спб , петербург
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5