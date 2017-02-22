"Доигрались": В Стерлитамаке накрыли нелегальное казино

Казино было оборудовано в частном доме и вело свою незаконную деятельность с января по февраль 2017 года. Опубликовано видео с момента штурма казино.

Сегодня, 22 февраля, на официаотном сайте Следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан было опубликовано фото и видео с момента задержания работников подпольного игрового заведения.

Сообщается, что заведено уголовное дело по статье "Незаконная организация и проведение азартных игр". По версии следствия, с января по февраль 2017 года группа неустановленных лиц в одном из жилых домов города Стерлитамака оборудовали игровое казино. Там находились игровые столы для игры в покер, игровые автоматы, стол для рулетки.

"В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно - розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и установление лиц, причастных к его совершению, а так же допросы свидетелей", - сообщается на сайте СУ СК РФ по РБ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото и видео:СУ СК РФ по РБ