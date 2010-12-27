"Дальпитерстрой" выплатил дольщикам лишь часть задолженности

Строительная компания "Дальпитерстрой" выплатила часть долгов своим дольщикам.

В Петербурге судебные приставы взыскали со строительной компании "Дальпитерстрой" 5.4 млн рублей в пользу обиженных дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба УФССП. По данным ведомства, эти деньги пойдут на оплату неустойки и морального вреда перед 19 частными лицами. При этом, судебные приставы взыскали далеко не всю сумму долга "Дальпитерстроя" перед своими клиентами. На данный момент компания должна петербуржцам еще около 2.1 млн рублей.

Всего же с начала года по судебным решениям "Дальпитерстрой" был приговорен к выплате 8.5 млн рублей клиентам, чьи права были нарушены так или иначе. Первые судебные процессы прошли еще в начале 2017 года, однако строительная компания не спешила с выплатами. Тогда горожанам пришлось обратиться за помощью к УФССП.