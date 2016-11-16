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"Да у тебя же всё наоборот, какой ты...": танковый снаряд нашли в доме на улице Ленсовета

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Вчера, 10 февраля на улице Ленсовета случайно был обнаружен 125-миллиметровый танковый снаряд

Как сообщают в пресс-службе ГУ Росгвардии, вечером пятницы во время проведения ремонтных работ в подвале дома на улице Ленсовета был обнаружен снаряд. О находке сообщили сразу же, и в 17:40 правоохранительные органы вызвали на место происшествия группу взрывотехников.

В последствии осмотра специалисты выяснили, что данный 125-миллиметровый танковый снаряд является учебным и не предоставляет никакой опасности. Осмотр был завершен этим же вечером — в 20:00. Боеприпас передали полиции для его дальнейшей утилизации.

Видео: Piter.TV
Теги: танковый снаряд , улица ленсовета , учебный танковый снаряд , эхо войны
Категории: Новости СПб Новости России Лента новостей Происшествия

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