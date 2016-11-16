"Да у тебя же всё наоборот, какой ты...": танковый снаряд нашли в доме на улице Ленсовета

Вчера, 10 февраля на улице Ленсовета случайно был обнаружен 125-миллиметровый танковый снаряд

Как сообщают в пресс-службе ГУ Росгвардии, вечером пятницы во время проведения ремонтных работ в подвале дома на улице Ленсовета был обнаружен снаряд. О находке сообщили сразу же, и в 17:40 правоохранительные органы вызвали на место происшествия группу взрывотехников.

В последствии осмотра специалисты выяснили, что данный 125-миллиметровый танковый снаряд является учебным и не предоставляет никакой опасности. Осмотр был завершен этим же вечером — в 20:00. Боеприпас передали полиции для его дальнейшей утилизации.



Видео: Piter.TV