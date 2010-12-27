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ДНР собирается поставлять уголь в Турцию и страны Европы
Сегодня, 0:08
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Sheker
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ДНР собирается поставлять уголь в Турцию и страны Европы

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В ДНР наблюдается профицит угля из-за потери украинского рынка в результате экономической блокады со стороны Киева

      Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) планирует начать поставки угля в Турцию и Европу. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко.

Он отметил, что в республике есть проблемы с профицитом угля. Это связано, прежде всего, с экономической блокадой Киева.

«В июле месяце запускается Донецкий металлургический завод, запускается вторая печь на Енакиевском металлургическом заводе, и планово к августу месяцу проблему по продаже коксующихся углей мы закроем», — заявил Захарченко в эфире одного из местных телеканалов.

Он также отметил, что в ДНР «подписали контракты со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией».

 

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Категории: Лента новостей

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