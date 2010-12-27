ДНР собирается поставлять уголь в Турцию и страны Европы

В ДНР наблюдается профицит угля из-за потери украинского рынка в результате экономической блокады со стороны Киева

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) планирует начать поставки угля в Турцию и Европу. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко.

Он отметил, что в республике есть проблемы с профицитом угля. Это связано, прежде всего, с экономической блокадой Киева.

«В июле месяце запускается Донецкий металлургический завод, запускается вторая печь на Енакиевском металлургическом заводе, и планово к августу месяцу проблему по продаже коксующихся углей мы закроем», — заявил Захарченко в эфире одного из местных телеканалов.

Он также отметил, что в ДНР «подписали контракты со многими странами Европы, и не только с Европой, а и с Турцией».