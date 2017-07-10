"ЦветТорг-Опт" заплатит 3 млн штрафа за труд нелегалов

В ходе проверки требований миграционного законодательства в работе предприятия ООО "ЦветТорг-Опт" были выявлены нелегалы.

Как сообщает "Конкретно.ру", в организации "ЦветТорг-Опт" были замечены нелегалы, это выяснилось по результатам проверки требований миграционного законодательства. Шесть иностранных граждан работали в качестве грузчиков, которые не имели патентов для осуществления трудовой деятельности в России.



Гендиректору был вынесен выговор.



Помимо этого, в отношении компании ООО "ЦветТорг-Опт" и гендиректора было возбуждено шесть дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина на территории РФ).



Также гендиректор был привлечен к штрафам на сумму более 200 тыс. рублей.



ООО "ЦветТорг-Опт" было привлечено к дминистративной ответственности в виде штрафов в общей сумме около 3 млн. рублей.