Черный декабрь: главные трагедии уходящего месяца

Уходящий 2016 год получился тяжелым: он заставил всех нас вспомнить об особом статусе високосных годов. Но самым страшным месяцем оказался все-таки декабрь. Вместо новогоднего настроения он подарил всему миру сразу несколько трагедий планетарного уровня.

1. На стыке ноября и декабря произошла крупнейшая трагедия в истории Бразилии. Местный футбольный клуб "Шапекоэнсе" разбился во время перелета на чартерном рейсе над территорией Колумбии. Трагедия унесла жизни 71 человек: это игроки и в том числе сотрудники клуба, а также члены экипажа. Весь спортивный мир был шокирован, ведь команда летела на свой первый финал в истории, но, к сожалению, им не суждено было выйти на поле. К счастью, 6 человек спаслись в этой ужасной трагедии и проходят курс реабилитации.

2. Вечные проблемы России: алкоголизм и "паленый алкоголь" унесли жизни 75 человек в Иркутске. Убийцей оказалась маленькая бутылочка "Боярышника". В Иркутске в период с 17-26 декабря было госпитализировано 120 жителей от отравлением спиртосодержащим средством для ванна, на данный момент 75 человек погибли. В России поднялся шум и все аптеки стали исключать из своих товаров столь опасные товары. А Госдума впервые задумалась о запрете на целый ряд подобных препаратов. Сейчас государство планирует прировнять "Боярышник" к алкоголю, (видимо раньше, в их понимании, он таким не являлся).

3. Теракт в Берлине 19 декабря. Очередной теракт в Европе произошел на прошлой неделе. И вновь грузовик безжалостно давит толпу людей. По информации СМИ, на новогодней ярмарке в Берлине погибли 12 человек, еще 45 пострадали и находятся в больницах, 14 из них - в крайне тяжелом состояние. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

4. Убийство российского посла в Турции. Посол РФ Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступление на открытие в Анкаре фотовыставки "Россия от Калиниграда до Камчатки". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма". Свои соболезнования российской стороны после этого ЧП высказали десятки ведущих мировых политиков и дипломатов.

5. Крушие самолета ТУ-154 над Черным морем. 25 декабря произошло страшное событие, которое потрясло весь мир. На борту самолета Минобороны РФ находилось 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова и представители СМИ, а также Елизавета Глинка, известная как "Доктор Лиза". Обломки Ту-154 разлетелись в разные стороны и были обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. Ансамбль летел в Сирию для поздравления военнослужащих ВКС РФ на авиабазе Хмеймим. Кроме того, на самолете находился груз гуманитарной помощи. 26 декабря в России объявлен днем траура. Обстоятельства трагедии устанавливаются: основными версиями ЧП являются техническая неисправность и ошибка пилота.