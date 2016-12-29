Билеты на концерт с "Би-2", Баста и "Чайф" на "Зенит Арене" будут платными

Вторым мероприятием на стадионе на Крестовском острове станет большой музыкальный фестиваль с участием большого количества российских звезд.

22 февраля на стадионе на Крестовском острове пройдет первый фестиваль "Радио Зенит". Это станет вторым тестирование арены перед масштабными спортивными соревнованиями. В ходе мероприятия опробуют, в том числе, концертные условия. Организаторы концерта обещают много звезд российской сцены, в том числе "Би-2", "Чайф", "Танцы минус", бит-квартет "Секрет", реперы Баста и 25/17. Также на сцену выйдут петербургские бунтари группы The Hatters.

Вход на второе мероприятие. В отличии от первого, будет платным. Стоимость билетов начинается с 100 рублей. Скорее всего, стоимость будет повышаться со временем. На стадионе планируют собрать 30 тысяч зрителей.

Первое мероприятие на стадионе состоится 11 февраля. Байкеры, дрифтеры и роллеры устроят экстремальное шоу перед десятью тысячами зрителей. Вход на мероприятие бесплатный. Сайт "Зенит-Арены" упал из-за наплыва желающих попасть на бесплатное мотошоу. В первый день регистрации на шоу перестал работать портал стадиона.

Видео: Instagram / aasheglov, valerka_ti