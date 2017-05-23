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Ботанический сад срочно зовет на цветение кактуса «Царица ночи»

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Ботанический сад объявил, что вечером во вторник в оранжерее распустятся цветы кактуса

Ботанический сад Петра Великого срочно зовет всех ценителей редких растений и цветов на вечернее посещение во вторник, 23 мая. Причина такого неожиданного призыва – цветение кактуса "Царица ночи". Растение выпустило сразу три цветка. Поэтому Ботсад решил проблить работу тропического маршрута до десяти вечера.

- Внимание! Царица ночи преподнесла сюрприз и изволит открыть над головами своих обожателей сегодня первые три цветка, - написали в группе Ботанического сада.

Ботанический сад традиционно зовет всех на цветение кактуса. Специально для этого продлевается работа одной из оранжерей.

Научное название у "Царицы ночи" - селеницереус крупноцветковый. Их цветки отличаются большим размером и приятным ароматом. Они распускаются за примерно за час.

Ботанический сад срочно зовет на цветение кактуса «Царица ночи»

Ранее Рiter.tv сообщал, что сакуры зацвели в Ботаническом саду Петербурга. Ассоциирующиеся с Азией растения зацвели в середине мая.

Фото: ВКонтакте / Ботанический сад БИН РАН

Видео: Youtube / Нина Кубенская

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Теги: ботанический сад , новости питера , новости спб , царица ночи
Категории: Новости СПб

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