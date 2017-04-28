"Mortal Kombat": в сети появился проморолик к фильму с "Бурановскими бабушками"

Пожилые женщины из Удмуртии исполнили один из саундтреков к знаменитой ленте. За сутки ролик оценили более 150 тысяч человек.

В минувший четверг, 27 апреля, на одном из youtube-каналов появилась любопытная запись: "Бурановский бабушки" перепели заставку к фильму "Смертельная битва". Примерно за сутки данный проморолик оценили уже более 150 тысяч человек.

На видео пожилые женщины предстают "героями" фильма "Мортал Комбат". Все действо происходит на фоне трейлера к ленте 1995 года.

По всей видимости, данный ролик был создан для привлечения внимания к "Смертельной битве", которую намереваются показать в эфире телеканала ТНТ4 5 мая. Надо сказать, что лента в мировом прокате набрала 122 миллиона долларов при затратах в 20 миллионов.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео из Диснейленда: Джонни Депп лично поприветствовал гостей аттракциона "Пираты Карибского моря". Данная акция была приурочена к предстоящей премьере пятой части: "Мертвецы не рассказывают сказки".

Кроме того, на днях произошел забавный инцидент в Воронеже: в пробке пассажиры маршрутки поиграли "В города" и хором спели "Катюшу".

Видео: youtube, ТНТ4 Телеканал