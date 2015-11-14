Группа «Браво» уверена, что привезла в Петербург солнце

28 апреля состоялся концерт группы «Браво» в клубе «А2».

Легенда отечественного рок-н-ролла представила специальную программу под названием «Бравоспектива». В нее вошли хиты, которые не исполнялись более 15 лет. Поэтому в Петербурге впервые прошел концерт длительностью 2,5 часа.

Любители рок-н-ролла оказались разных возрастов, поэтому можно говорить, что группа «Браво» от 6+. От энергетики артистов, их движений, песен сложилось ощущение, что под «Браво» танцуют все, даже погода в северной столице. Участники группы уверенны, что это они привезли ясную погоду.

Выяснилось, что слушатели отдают больше предпочтение песне «Московский бит», её просили несколько раз на бис. А вот всеми любимую песню так и не дождались. «Любите, девушки» обошли стороной и это отличный повод купить билет на следующий их концерт.

Видео:PiterTv

фото: vk.com, Группа Браво, Михаил Марков

Дарья Шефер, Виталия Дубровская, Денис Пономарев, Лиза Назаренкова