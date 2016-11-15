"Борис Немцов — герой России": в Петербурге прошёл памятный митинг

Сегодня в центре Петербурга на Марсовом поле прошёл митинг памяти политика Бориса Немцова. Память о погибшем политическом деятеле почтили минутой молчания.

Как сообщают очевидцы, по разным оценкам на Марсовом поле собралось от 3 до 5 тысяч человек. Все они скандировали: "Борис Немцов — герой России".

Ровно 2 года назад, 27 февраля 2015 года Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте.

Напомним, что Борис Немцов был российским политиком, который занимал пост губернатора Нижегородской области с 1991 по 1997 годы. Также он выполнял роль министра топлива и энергетики (апрель – ноябрь 1997), вице-премьера правительства РФ (1997 – 1998). Немцов – основатель фракции "Союз правых сил" в Думе, депутат Ярославской областной думы (шестого созыва, с 8 сентября 2013 года до момента убийства), — уточняет "Фонтанка".Видео: Twitter, AllaNaumcheva