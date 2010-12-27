Очевидцы: "Автово" закрыли из-за обнаружения гранаты

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станцию "Автово" закрыли на вход и выход. Причина: бесхозный предмет.

В среду, 28 июня, не обошлось без закрытия станций подземки. В 13.25 стало известно. что закрыты двери "Автово". Вестибюли не работают на вход и выход. Как сообщают в пресс-службе метрополитена, причиной стал бесхозный предмет. Поезда проезжают станцию без остановок. В вестибюлях метро сообщают о перекрытии станции.

Очевидцы событий, между тем, сообщают другую версию инцидента. По словам пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" Дмитрия Кулагина, у кого-то из пассажиров на станции нашли гранату. именно поэтому "Автово" закрыли.

Не известно, на какое время закрылась станция. В таких случаях проверка может занять много времени. Сейчас на станцию должны прибыть специалисты-взрывотехники. Но некоторые пассажиры не отчаиваются: около входа "Автово" собираются люди.

Так как станция находится у достаточно большого транспортного узла. то это вызывает дополнительные проблемы. Многие люди из Петергофа и других пригородов приезжают к "Автово". Так что станция имеет большой пассажиропоток. Закрытие же вестибюлей отражается на большом количестве людей.

Фото: ДТП и ЧП / Санкт-Петербург