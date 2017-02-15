"Автохам" в Челнах открыл стрельбу из пистолета

Видео этого дорожного инцидента попало на видео

Вчера, 14 февраля, в интернете появилось видео дорожного инцидента на одной из улиц города Набережные Челны.

На кадрах предоставленного видео очень хорошо видно, как внедорожник "Ниссан" едет по встречной полосе и требует пропустить его. Впереди него на своей полосе стоит автомобиль, который ждет, когда проедет "Ниссан". И владелец видеорегистратора в конце концов после небольших препирательств все-таки пропускает настойчивого и агрессивного водителя.

Когда дорога для внедорожника была свободна, его водитель достал травматический пистолет и сделал выстрел.

Как сообщает "Татар - Информ", полиция установила личность стрелявшего мужчины. Сейчас идет проверка по данному инциденту. Как уже стало известно, в мужчины истек срок разрешения на владение огнестрельным оружием. За стрельбу в общественном месте и просроченное разрешение мужчину ждет административное наказание.

Видео: YouTube/Новости Татарстана