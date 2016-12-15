Австрийский суд признал законным изъятие дома Гитлера

Конституционный суд Австрии признал правомерной экспроприацию дома в Браунау, в котором родился Адольф Гитлер

Суд Австрии признал законным изъятие дома Адольфа Гитлера у владельцев. Ранее такое решение принял парламент страны. Его пыталась обжаловать в суде владелица здания.

Владелица дома Герлинда Помер и государство страны долгое время боролись за собственность в городе Браунау-ам-Инн. Она ежемесячно сдавала ее в аренду правительству за пять тысяч долларов. При этом хозяйка запрещала делать ремонт в доме или проводить с ним какие-либо архитектурные работы.

Конституционный суд посчитал, что здание может со временем стать неонацистской святыней. Государство планирует устроить в помещении благотворительную организацию для инвалидов.