Авария на Мурманском шоссе собрала огромную пробку в сторону города

Утром в понедельник автолюбители стоят в огромной пробке

Утром понедельника, 3 июля 2017 года, на Мурманском шоссе в сторону Петербурга скопилась большая автомобильная пробка. Как рассказали автомобилисты, которые стали невольными свидетелями происшествия, затор был спровоцирован массовой аварией.

Первая авария произошла около 7.30 утра. Несколько позднее к ней добавилось еще как минимум одно столкновение нескольких машин.

– Ехал в 10 машинах позади этого коллектива. Люди с утра спят и в любой непонятной ситуации бьют по тормозам в пол. Но зачем висеть сзади на бампере? Ну сколько времени можно выкроить, если прессовать левый ряд в плотном потоке на дистанции "Поворот на Кировск - КАД"? 5 минут? 10?

Как сообщают водители, в среднем в этой пробке люди тратят на 40–45 минут больше, чем обычно в среднем занимает дорога.

Видео: архив