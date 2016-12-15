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Авария на Мурманском шоссе собрала огромную пробку в сторону города

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Утром в понедельник автолюбители стоят в огромной пробке

Утром понедельника, 3 июля 2017 года, на Мурманском шоссе в сторону Петербурга скопилась большая автомобильная пробка. Как рассказали автомобилисты, которые стали невольными свидетелями происшествия, затор был спровоцирован массовой аварией. 

Первая авария произошла около 7.30 утра. Несколько позднее к ней добавилось еще как минимум одно столкновение нескольких машин. 

–  Ехал в 10 машинах позади этого коллектива. Люди с утра спят и в любой непонятной ситуации бьют по тормозам в пол. Но зачем висеть сзади на бампере? Ну сколько времени можно выкроить, если прессовать левый ряд в плотном потоке на дистанции "Поворот на Кировск - КАД"? 5 минут? 10? 

Как сообщают водители, в среднем в этой пробке люди тратят на 40–45 минут больше, чем обычно в среднем занимает дорога. 

Видео: архив

Теги: авария , дтп , дтп петербург , мурманское шоссе , петербург , пробка
Категории: Новости СПб ДТП

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