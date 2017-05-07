«Аллегро» насмерть сбил пожилого мужчину у станции Белоостров

Мужчина погиб под скоростным поездом

Утром в воскресенье вблизи железнодорожной станции Белоостров под Петербургом произошел трагический инцидент: там под колеса скоростного поезда "Аллегро" попал мужчина. От полученных травм он скончался на месте.

По предварительным данным, как рассказали очевидцы происшествия, мужчина, которому на вид было около пятидесяти лет, пытался пересечь железнодорожные пути, игнорируя при этом сигналы о приближении поезда.

Мужчину сбил поезд "Аллегро", шедший на скорости около сотни километров в час.

По факту происшествия проводится проверка.

Видео: архив