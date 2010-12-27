«Алые паруса» и футбол: водители столкнутся с множеством ограничений на дорогах

Троицкий мост, Дворцовая набережная и центр Петербурга столкнутся с ограничениями на дорогах в связи с проведением праздника выпускников "Алые паруса".

По данным "Фонтанки", Троицкий мост, Дворцовая набережная, а также центр Северной столицы столкнутся с ограничениями на дорогах в связи с проведением праздника выпускников "Алые паруса".



В частности, правую полосу движения в сторону центра от Петроградской стороны начнут закрывать вечером 15 июня. В 20-х числах на четыре дня переправа и станет односторонней от Троицкой к Суворовской площади. В ночи на 22, 23 и 24 июня мост и вовсе будут закрывать.



А с 19 июня начнут ограничивать движение по Дворцовой набережной.



Помимо этого, одновременно с подготовкой и проведением к «Алым парусам» в городе будут действовать и ограничения, связанные с Кубком конфедераций.