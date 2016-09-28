Концерт "Аквариум"

Борис Гребенщиков со своей группой 10 февраля выступит в клубе Jagger.

Несмотря на то, что БГ уже 60 с хвостиком, часть его поклонников с каждым годом становится все моложе и моложе. Его концерты не пропускают, как давние почитатели, так и новопришедшие к этой музыке. "Аквариум" – это целая эпоха, эпоха свежего воздуха и творческой свободы.

На песнях БГ взрослеют, его тексты заставляют думать. Чтобы до конца понять, о чем идет речь, при этом надо присутствовать, слушать самому и внимать.

"Мир, который я вижу, когда хожу по Петербургу и Москве, - он совершенно нормальный. Мир, про который я читаю в газетах или в интернете, - он абсолютно ненормален. Где эти миры сходятся, – я не понимаю. Мне очень нравится лозунг «Война закончится, когда вы выключите телевизор"".

Борис Гребенщиков считает, что мир реальный – это тот мир, где мы каждую секунду ощущаем все заново, когда ничто не притупляется, а мир, он действительно сверкает. И в музыке он ищет нечто такое, что может стряхнуть пыль с ушей и сказать: «Вот, ты думал, что все хорошее в музыке ушло, на самом деле вовсе нет! Не нужно слушать ту требуху, которую ты слушаешь. Поройся, посмотри, поищи что-то настоящее».

Выключайте телевизоры и отправляйтесь в этот хороший вечер с БГ, взгляните на мир вместе с "Аквариумом", и может вы тоже заметите, насколько он волшебен?