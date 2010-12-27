«Аэрофлот» 13 июля отменяет ряд рейсов из-за непогоды

«Аэрофлот» объявил об отмене или переносе некоторых региональных и международных рейсов

Из-за непогоды пришлось компании «Аэрофлот» отменить 14 авиарейсов из аэропорта Шереметьево. Так, перевозчик отменяет рейсы из Шереметьево в Париж, Берлин, Краснодар, Ростов, Самару, Тюмень, Набережные Челны, Прагу, Нижний Новгород, Архангельск, Воронеж, Варшаву, Таллин, а также Минеральные Воды. У пассажиров есть возможность переоформить авиабилет без дополнительных сборов или оформить возврат полной стоимости перевозки. Кроме того, «Аэрофлот» переносит с 13 на 14 июля рейсы в Набережные Челны, Краснодар, Воронеж, Ставрополь, Минск, Франкфурт и Мюнхен.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия. В ближайшие двое суток в Москве синоптики прогнозируют сильный ветер и ливни с грозами.