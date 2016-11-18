"А царь-то ненастоящий!": с криками "This is Sparta" вор попытался украсть алкоголь из магазина — видео

Накануне екатеринбургские посетители торгового центра "Парк Хаус" стали свидетелями чудесной реинкарнации. Судя по возгласам алкогольного воришки, в прошлой жизни он был царём Леонидом, и в его распоряжении было не менее 300 отчаянных спартанцев, — иначе его пыл не объяснить

Это видео было выложено ещё чуть более полугода назад, а это значит, что данный инцидент в России случается уже не в первый раз. Речь идёт о выпроваживании дебошира, который пытался ограбить магазин на предмет алкогольных напитков. Так, очередной случай произошёл накануне в торговом центре "Парк Хаус" в Екатеринбурге, где мужчина с криком "This is Sparta!" пытался вынести из магазина бутылку спиртного, — сообщает Lenta.ru

Мужчина, попавшийся на краже, старался произвести устрашающий рёв, смело парадируя возглас царя Леонида из фильма "300 спартанцев", однако даже охранники заподозрили в гражданине отсутствие актёрского таланта, и не поддавались на провокацию. В течение получаса они сдерживали театр одного актёра до наступления антракта, когда действующее лицо не устало и его можно было отправить в руки сотрудников правоохранительных органов.

Nastya Mai / YouTube