"А царь-то ненастоящий!": с криками "This is Sparta" вор попытался украсть алкоголь из магазина — видео

Это видео было выложено ещё чуть более полугода назад, а это значит, что данный инцидент в России случается уже не в первый раз. Речь идёт о выпроваживании дебошира, который пытался ограбить магазин на предмет алкогольных напитков. Так, очередной случай произошёл накануне в торговом центре "Парк Хаус" в Екатеринбурге, где мужчина с криком "This is Sparta!" пытался вынести из магазина бутылку спиртного, — сообщает Lenta.ru
Мужчина, попавшийся на краже, старался произвести устрашающий рёв, смело парадируя возглас царя Леонида из фильма "300 спартанцев", однако даже охранники заподозрили в гражданине отсутствие актёрского таланта, и не поддавались на провокацию. В течение получаса они сдерживали театр одного актёра до наступления антракта, когда действующее лицо не устало и его можно было отправить в руки сотрудников правоохранительных органов.
Nastya Mai / YouTube