В Костроме молодой человек "повесил" кредит в пол миллиона рублей на 12 человек ради красивой жизни

В Костроме мужчина занялся аферой из-за стремления к красивой жизни. Местный житель оформлял кредитные карты на подставные лица.

В Костроме задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в мошенничестве. За месяц молодой человек оформил на подставных лиц кредиты общей суммой в 500 тысяч рублей.

В прошлом мошенник работал в страховой сфере. Оттуда у него остались ксерокопии паспортов. Далее, задержанный, представившись мобильным агентом, оформлял кредитные карты от 33 до 45 тысяч рублей.

Банк одобрял документы, но для разрешения использования карты требовал предоставить фото заемщика с «продуктом» в руках. Но и тут молодой человек нашел выход. Среди маргинальных элементов находил подходящих под паспортные данные и фотографировал их.

Однажды служба безопасности банка обратила внимание на явное несоответствие. Заявление поступило от пенсионера, а на фото был молодой мужчина. Таким образом, была назначена внутренняя проверка, и махинацию раскрыли.

В итоге, за один месяц аферист оформил 12 кредитных карт на общую сумму в 500 тысяч рублей. Молодой человек смог аргументировать свой посутпок полицейским и сообщил, что занимался такой аферой ради красивой жизни.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.