Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости куда сходить в петербурге
«100 чудес света: Подводный мир» - Международный фотофестиваль
Сегодня, 13:39
0
Raymoond
10

«100 чудес света: Подводный мир» - Международный фотофестиваль

0
 
 

С 1 июня по 6 августа в "Арт-Банке", на Невском пр., д. 62, пройдет одно из самых завораживающих фото-событий лета.

 Подводный мир — самая большая и самая таинственная экосистема на планете.  Мировой океан занимает 71% от поверхности Земли и содержит в себе невероятное количество живых организмов. Многие из этих организмов до сих пор остаются загадкой для учёных.

Самые большие, самые ядовитые и самые необычные существа — обитатели морских глубин и океанов. Вы удивитесь, насколько этот «инопланетный мир» не похож на наш, но его без преувеличения можно назвать «колыбелью» всего живого. 

Приуроченная к году экологии, выставка «100 чудес света: Подводный мир» познакомит Вас с уникальными представителями морской флоры и фауны, предоставит возможность увидеть профессиональную экипировку, а также «прикоснуться» к подводному миру в интерактивной VR-зоне.

Мы отобрали 100 лучших фотографий со всего света, чтобы перенести Вас в море удивительных и невероятных впечатлений. Совершайте открытия вместе с нами!

 

Теги: 100 чудес света , 100 чудес света подводный ми , международный фотофестиваль , фото , фото выставка
Категории: Выставки куда сходить в петербурге

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5