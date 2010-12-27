«100 чудес света: Подводный мир» - Международный фотофестиваль

С 1 июня по 6 августа в "Арт-Банке", на Невском пр., д. 62, пройдет одно из самых завораживающих фото-событий лета.

Подводный мир — самая большая и самая таинственная экосистема на планете. Мировой океан занимает 71% от поверхности Земли и содержит в себе невероятное количество живых организмов. Многие из этих организмов до сих пор остаются загадкой для учёных.

Самые большие, самые ядовитые и самые необычные существа — обитатели морских глубин и океанов. Вы удивитесь, насколько этот «инопланетный мир» не похож на наш, но его без преувеличения можно назвать «колыбелью» всего живого.

Приуроченная к году экологии, выставка «100 чудес света: Подводный мир» познакомит Вас с уникальными представителями морской флоры и фауны, предоставит возможность увидеть профессиональную экипировку, а также «прикоснуться» к подводному миру в интерактивной VR-зоне.

Мы отобрали 100 лучших фотографий со всего света, чтобы перенести Вас в море удивительных и невероятных впечатлений. Совершайте открытия вместе с нами!