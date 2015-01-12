Школьники зажгли вместе с блогерми на Видфесте

На самом блогерском фестивале страны, звезды YouTube рассказали, что нужно делать, чтобы занять собственную нишу в интернете, как реагировать на негативные комментарии в Сети и выпускать интересный контент.

27 мая в Санкт-Петербурге во второй раз прошел Видфест - фестиваль, объединяющий в себе всех самых топовых блогеров нашего интернета. Локация для фестиваля осталась прежней - Музей Уличного Искусства.Открывал мероприятие Руслан Усачев - создатель таких программ, как “Usachev today” и проекта “Оскорбление чувств верующих”.



Все площадки работали в режиме нон-стоп. Каждый час блогеры сменяли друг друга. Они рассказывали, что нужно делать, чтобы занять собственную нишу на YouTube, как реагировать на негативные комментарии в Сети и выпускать интересный контент.



Приятный Ильдар прямо со сцены разбирал присланные ему ролики от подписчиков, находил ошибки и недочеты, объяснял как улучшить материал. Не обошел фестиваль и блогеров Instagram. Звезды этой сети объясняли, как можно преуспеть на данной платформе.







Видеоблогер Руслан Усачев раскрыл тайну следующего выпуска “Пора валить”. Творческий тандем, в котором участвует также Михаил Кшиштовский, отправится покорять Калининград.



В этом году сразу несколько представителей украинского YouTube сообщества посетили фестиваль. Участники “Room Factory” прибыли к нам в город уже в третий раз, а вот Никита Козырев из творческого коллектива “ND Production” впервые оказался в Петербурге. Особо преданные поклонники смогут встретить дуэт на центральных улицах города, ведь ребята планируют провести в городе еще неделю. Заодно и достопримечательности посмотрят, а то времени у петербуржцев на это обычно не хватает.

Видео: Piter.tv

Леся Сапожникова, Татьяна Багаева, Юля Хлебникова