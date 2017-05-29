Группа "Нервы" разнесла современное телевидение

Минувшую среду Петербург забудет ещё не скоро, ведь именно в этот день, зажигательная группа «Нервы» презентовала свой пятый альбом, с трепетным названием «Самый дорогой». Каналу Piter.tv удалось пообщаться с музыкантами на самые обсуждаемые темы этого года. Одной из этих тем стала проблема современного телеэфира.

Открыл словесный забег солист группы "Нервы" Женя Мильковский. По словам музыканта, для тв-деятелей популярность и рейтинги превыше всего, а культура занимает едва ли не последнее место.

"Если бы продюсеры телевидения хотели окультуривать свою аудиторию, они бы приглашали, думаю, других людей. Но я так понимаю, что они их приглашают исключительно из-за рейтингов, потому что они теряют популярность, и я думаю, что они идут на компромисс даже со своими же принципами. Приглашают таких людей в качестве соведущих, либо в качестве участников. Раньше всё-таки культуры было больше. А сейчас рейтинги решают, и поэтому такие люди участвуют. Они кривляются на камеру, и за счёт этого - популярность у молодёжи и ещё кого-то. Но всё, что они имеют это - популярность, и, к сожалению, или к счастью, вот эта популярность решает" - говорит Женя Мильковский.

Когда речь заходит о телевидении, в головах большинства людей невольно всплывает самая скандальная программа "Пусть говорят". Ее вспомнили и музыканты:

"Вот, Соболев, пришёл в передачу, и это говорит о том, что люди на канале, начинают, так скажем, подтягивать, то есть приглашать людей с интернета. Потому что он, видимо, пользуется большей популярностью. Чтобы поднять рейтинг канала приглашают таких людей. Свой рейтинг и, соответственно, рейтинг канала - это же неразделимые вещи, если передача идёт по этому каналу. Так вот, мне кажется, что скоро телевизор потихоньку отойдёт на второй план, и само, вот, телевидение перейдёт в интернет, сделает свои каналы, и всё там будет вещаться" - делится мыслями гитарист Евгений Трухин.

Однако для музыканта "Пусть говорят" не единственная программа, которая вызывает недоумение. "Голубой огонек" - вот настоящая чума современного телевидения.

"У этих людей нет никаких компромиссов. Глядя на передачу «Голубой огонёк», я вообще не смотрю телевизор уже, не знаю, лет 8. Когда Бориса Моисеева на Новый год одевают в костюм обезьяны и макаки, это вообще, у людей нет никаких компромиссов, ни жизненных принципов" - недоумевает Евгений Трухин.

А по мнению барабанщика группы Алексея Бочкарёва, тв-программы - это неплохой способ заработка и получения популярности в интернете.

"Не стоит забывать, что те же «Пусть говорят» выкладывают свои выпуски на Youtube канал, а там монетизация и просмотры. Та же самая аудитория из Интернета смотрит «Пусть говорят». Выпусков с Шурыгиной не просто так было пять" - говорит Алексей.

С музыкантом согласился и Евгений Трухин. По его мнению, переход от телевидения к интернету уже начался.

"То есть, по сути, вот этот переход, от телевизора к интернету – он уже начался - выкладывая эти ролики, которые имеют бешеные просмотры" - отмечает Евгений.

Волну недоумения поддержал и солист группы. "Какие раньше были передачи, и на что мы тратим пять эфиров прайм тайма на главном канале? На просто маленькую подругу, которая где-то раздвинула ноги на вписке. И мы все, всей страной: «Ох, как интересно!». Мы могли бы за это время получить какую-нибудь информацию полезную. Нет, зачем? Давай вот покажем людям, причём растянем это, на пять часов. О чем можно говорить? Просто все люди всегда любили сплетни, и жить чужой жизнью. Все мы любили смотреть программу «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Просто «Окна» сейчас имеет возможность снимать каждый блоггер. И, вот, блоггеры, собственно, чем занимаются? Они показывают свою жизнь, а наши люди всегда любили следить за чьей-то жизнью, вместо своей. Соответственно мы добились, сейчас, вот того, что хотели. И мы все смотрим на чужие жизни и радуемся, и вот это время переживаем. Что я могу сказать? Ну, живём, посмотрим, к чему это приведёт" - заключает Женя Мильковский.

Видео: Piter.tv, YouTube - Борис Моисеев, Пусть говорят, SOBOLEV

Фото: Instagram, nervy_official

Софья Третьякова, Хивон Джанг