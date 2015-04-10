В Петербурге открылась выставка "Этнопарк"

В Доме писателей прошла пресс-конференция, посвященная открытию выставки, включающей в себя более 400 мероприятий.Организаторы рассказали об особенностях проходящего события.

“Это мероприятие направлено на гармонизацию межнациональных отношений в Санкт-Петербурге и является одним из важных мероприятий, которое проводит комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в нашем городе” - объяснил первоцель события начальник отдела межнациональных отношений и координации государственных программ Сергей Репкин.

Выставка открылась сегодня утром и познакомиться с разными народностями, стать ближе к культуре других людей или к своей собственной жители нашего города смогут до 23 февраля - и это первая особенность “Этнопарка”, как считают организаторы.

Второй особенностью считается тот факт, что выставка впервые будет проходить в Российском этнографическом музее - это один из крупнейших музеев этнографии в мире, по словам Сергей Репкина.

Выставка включает в себя порядка 400 мероприятий. В неем входит культурная программа и деловая. К первой относятся концерты, выставки, этно-квесты и этно-дефиле. А вторая будет состоять из круглых столов, в которых модераторами будут специалисты в области межнациональных отношений,приехавшие из Москвы, а также специалисты по этнографии РЭМ. И что самое приятное для петербуржцев, вход в “Этнопарк” - бесплатный.

Видео:PiterTV