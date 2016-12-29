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Звезда волейбола показала грудь

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Известная волейболистка Татьяна Кошелева оказалась не только прекрасной спортсменкой, но и очень красивой девушкой.

Татьяна Кошелева не зря считается одной из самых обаятельных и красивых волейболисток России. Игрок турецкой команды "Эджзаджибаши", а ранее лидер краснодарского "Динамо" влюбила в себя добрую половину фанатов женского спорта в России. Достаточно посмотреть на ее откровенные фотосессии для глянцевых журналов или полистать Instagram красотки, чтобы влюбиться в Татьяну Кошелеву. Однако, несмотря на свои фантастические природные данные, в жизни волейболистка остается скромной девушкой, верной женой и хорошей матерью. Впрочем, это не мешает нам по достоинству оценить ее модельные данные, которые раскрываются даже на любительских фотографиях, выложенных брюнеткой в Интернет.

 

 

 

Видео и фото: sports.ru, Instagram kosheleva11

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Категории: Спорт Piter Light

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