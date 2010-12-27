Звезда Стэнфорда Ману Пракаш выступит в Петербурге: смотрите на Piter.TV

В Северную столицу приедет один из самых известных биофизиков Стэнфорда: профессор Ману Пракаш. Канал Piter.TV покажет выступление звезды мировой науки в прямом эфире.

В Петербурге пройдет лекция профессора из Стэнфорда на тему "Экономная наука: открытие пути в микро-космос". Ману Пракаш приехал в Северную столицу по приглашению Северо-Западного банка Сбербанка России. Речь идет о настоящей звезде популярной науки. Биофизик Ману Пракаш прославился развитием "экономных технологий" и попытками доказать, что современная наука может существовать и без гигантских инвестиций. В частности, имя стэнфордского профессора известно в связи открытием доступных средств по борьбе с малярией, изобретением "карманного микроскопа" за 50 центов и других удивительных технологий.

Канал Piter.TV предоставит петербуржцам возможность стать виртуальными гостями выступления Ману Пракаша. Мы покажем его лекцию в прямом эфире: трансляция начнется в 10.50 в среду, 31 мая. Следить за происходящим можно в разделе "Наши трансляции" и по прямой ссылке.