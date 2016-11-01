Звезда "Пиратов Карибского моря" рассказал о концовке 5 части

Мистер Гиббс на днях приезжал в Санкт-Петербург и поделился с российскими фанатами историями со съемок “Пиратов Карибского моря”.

Кевину Макнэлли удалось выделить всего восемь часов на посещение Санкт-Петербурга, куда он был приглашен почетным гостем на фестиваль “Epic Con”. Актер с уверенностью заявил, что пятая часть “пиратской “франшизы стала его любимой:

“В этот раз было очень сложно снимать, потому что мы не ездили на Карибские острова. Все было снято в Австралии. Это было глупым решением, потому что когда мы доехали до Австралии, мы поняли, что флора материка совсем не похожа на карибскую. Нам пришлось перевозить похожую флору с других островов. Мы потратили на это достаточно много времени. А когда я смотрел фильм, то к завершению я рыдал, так как концовка получилась очень трогательная".

Кевин пошутил, что подготовка к роли мистера Гиббса заняла у него 46 лет пьянства. Для работы над ролью он использовал произношение родителей. Его отец из Ирландии, а мать - из Южной Англии, где раньше было много пиратов. Он смиксовал эти акценты и получил пиратский вариант. Конечно, русские поклонники не услышат эту речь в кино из-за дубляжа. Однако, актер заметил, что ему удалось посмотреть отрывок адаптированной версии “Пиратов карибского моря” и он доволен “заменой”.

Любимой сценой для главного помощника Джека Воробья стала та, в которой они с капитаном уходят в закат в конце четвертой части под ручку, как “парочка любовников”.

А вот самой сложной сценой - в которой команда бежала с Острова Каннибалов. “Нас били волны, я могу припомнить, что мы снимали три дня в воде, но как ни странно, самые неприятные сцены приятнее всего потом смотреть на экране”.

Видео: Piter.TV

Леся Сапожникова, Анастасия Шишикина