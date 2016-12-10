"Игра престолов": Санса Старк будет жить

Актриса проболталась, что продолжит съемки в 8 сезоне нашумевшего сериала. А значит, героиня Софи Тернер переживет предстоящие семь эпизодов седьмого сезона "Игры престолов".

На британской премии BAFTA, которая прошла 12 февраля в Альберт-холле, молодая актриса проболталась на счет судьбы своей героини Сансы Старк. Девушка обмолвилась, что ее ждет насыщенный творческий год. Софи Тернер предстоит сыграть в новых "Людях Икс", а также еще в нескольких фильмах. Кроме того, после блокбастера, актриса приступит к съемкам 8 сезона "Игры престолов". Услышав такие слова, поклонники сериала отметили, что, вероятно, Санса Старк спокойно переживет 7 сезон. Она вновь будет радовать своим появлением фанатов саги в предстоящих эпизодах.

Скорее всего, в новых сериях "Игры престолов" мы точно увидим Тириона, Серсею, Джейме Ланнистров, Теона Грейджоя, Джона Сноу и других, поскольку большинство актеров были замечены на съемках в Испании.

Кстати, 7 сезон "Игры престолов" стартует 25 июня 2017 года. Ближе к премьере на полках магазинов появится новая книга Джорджа Мартина.

Ранее мы сообщали, что в сети появился новый трейлер 7 сезона "Игры престолов".

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