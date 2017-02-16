Звезда Гарри Поттера и Скарлетт Йоханссон снялись для Playboy

Голая подружка Драко Малфоя показала свои прелести, а знаменитая актриса рассказала о моногамии, "Призраке в доспехах" и женском марше.

Мартовский номер мужского журнала украсит обнаженная британская актриса, а по совместительству и невеста Купера Хефнера, Скарлетт Бирн, наиболее известная своими ролями в "Гарри Поттере" и "Дневниках вампира". Девушка поделилась эротическими фотографиями с хэштегом "Быть голым это нормально" в своем инстаграме. На снимках звезда предстает либо в темном жакете, либо прикрывшись шелковым палантином. Скарлетт очень гордится тем, что смогла принять участие в создании очередного выпуска Playboy. Специально для журнала она написала небольшое эссе с иллюстрациями под названием " The Feminist Mystique".

Также для мартовского номера снялась еще одна актриса Скарлетт, толь уже Йоханссон. Девушка снялась, в отличие от невесты Хефнера, в скромной фотосессии и пообщалась с изданием на самые актуальные темы, среди которых женский марш против Трампа, новый фильм актрисы "Призрак в доспехах" и моногамия.

Ранее мы сообщали, что абсолютно голые модели вновь вернутся на страницы Playboy.

Видео: инстаграм актрисы и Playboy